Regione Siciliana. Il Cga dà via libera alla caccia, esulta Amata - Tempostretto

Ora si attende il nuovo calendario

“Con grande soddisfazione accogliamo la sentenza del Cga sul via libera alla caccia”. Lo dice in una nota Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars che da tempo segue le vicende legate allo stop.

“Finalmente, grazie agli studi condotti dagli esperti delle associazioni venatorie – aggiunge Amata – sono stati eliminati definitivamente dal giudice quei vincoli che ogni anno ponevano le associazioni ambientaliste per bloccare l’apertura della caccia. Restiamo fiduciosi in attesa del nuovo calendario che dovrà elaborare l’assessore regionale Toni Scilla per la preapertura. Ovviamente siamo certi che i cacciatori avranno rispetto per l’ambiente e la natura e le specie protette che vanno sempre rispettati”, conclude Amata.

