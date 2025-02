Riaperto il Giardino di Montalto: la bellezza recuperata da offrire a messinesi e turisti FOTO

I cancelli erano chiusi dal novembre 2018. Oggi la nuova apertura al pubblico dopo l’accordo fra il Comune e la Parrocchia

Riaperto da stamattina il Giardino di Montalto. A maggio 2017 lo spazio verde era stato aperto al pubblico grazie all’impegno dell’associazione Puliamo Messina che aveva decespugliato i quattro livelli di giardino con un gruppo di volontari. Poi dopo poco più di un anno di attività, a novembre 2018, erano tornati i lucchetti ai cancelli.

Dopo oltre sei anni di chiusura, un accordo fra il Comune di Messina e la Parrocchia di Montalto restituisce questo spazio alla città. A siglarlo il sindaco Federico Basile, l’assessore al Patrimonio, Roberto Cicala, e il parroco Giuseppe Campagna. A curare i giardini il gruppo scout Masci, che ha anche realizzato degli arredi in legno.

“Oggi si compie un miracolo e che prete sarei io se non credessi nei miracoli” – dice padre Campagna -. C’è un sogno di cui non ti è concesso stancarti. Un miracolo laico, fatto dalle istituzioni. Proficua l’attività dell’amministrazione comunale per il recupero degli spazi urbani. Recupero che genera bellezza da offrire ai turisti”, conclude ringraziando i parrocchiani, il gruppo scout e il sindaco Basile.



“Siamo riusciti a superare il contenzioso con il dialogo – aggiunge il sindaco Basile -. Questo luogo sarà fruibile a cittadini e turisti, molti messinesi non lo conoscono nemmeno”.

Aperto sì ma non tutti i giorni

Al momento il Giardino sarà aperto solo la domenica perché c’è un presidio fisso del gruppo Scout, visto che servono ancora lavori di messa in sicurezza. Una volta realizzati, il Giardino sarà aperto anche nei giorni di arrivo delle navi da crociera.