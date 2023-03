Riapre al culto la chiesa dello Spirito Santo, solenne celebrazione con il cardinale Semeraro - Tempostretto

Giovedì 16 marzo alle 17

MESSINA – Riaprirà giovedì 15 marzo alle 17 la Chiesa di Santa Maria dello Spirito Santo, con la solenne Celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del dicastero delle Cause dei Santi. La chiusura, per un anno, era stata causata da alcuni lavori di restauro necessari per restituire alla città la bellezza originaria di questa Chiesa. La riapertura avviene nel giorno del 145° anniversario di Ordinazione sacerdotale di Sant’Annibale Maria Di Francia (avvenuta nella suddetta Chiesa), per celebrare il 30° Anniversario della chiusura del processo diocesano e il 20° anniversario della dichiarazione di venerabilità di Madre Maria Nazarena Majone. A dare l’annuncio della riapertura della chiesa è stata la Comunità della Casa Madre dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo e la Postulazione generale.