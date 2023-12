Ricordando il terremoto del 1908, un percorso della memoria per le vie di Messina - Tempostretto

Lo propone il Gruppo "Padre nostro... Padre di tutti" in occasione del 115esimo anniversario

MESSINA – 28 dicembre 1908-2023. In occasione del 115esimo anniversario del terremoto che ha colpito Messina, il Gruppo “Padre nostro … Padre di tutti” ha programmato due appuntamenti. In primo piano un’esperienza di cammino e di preghiera, per commemorare la tragedia che distrusse la città dello Stretto:

Mercoledì 27 dicembre, alle ore 10, presso il Cimitero monumentale, “si pregherà il Rosario in modo itinerante per ricordare i fratelli messinesi morti durante la catastrofe e tutti coloro che si sono mostrati solidali nell’aiuto concreto per la ricostruzione della città”.