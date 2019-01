Riduzioni ed esenzioni TARI 2017: a quando il bando?

Il consigliere comunale Libero Gioveni interroga l’amministrazione l fine di conoscere se e quando intendano predisporre, considerati i notevoli ritardi rispetto all’ultima TARI e ai relativi benefici, la delibera di Giunta relativa alle riduzioni ed esenzioni TARI 2017 al fine di trasmetterla al nuovo Consiglio Comunale per la successiva necessaria approvazione.

Ad oggi, dopo il varo del bando per le esenzioni e riduzioni TARI per l’anno 2016 e la consequenziale pubblicazione della graduatoria da parte del Dipartimento servizi sociali, codesta Amministrazione- scrove il conigliere - non ha ancora fatto pervenire al Consiglio Comunale per l’approvazione la necessaria delibera di Giunta relativa alle esenzioni e riduzioni TARI per l’anno 2017.