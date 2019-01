Continua anche in questo fine settimana il servizio di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili avviata dalla società MessinaServizi Bene Comune. Questo sabato 15, dalle 7 alle 13, i punti di raccolta saranno nella I circoscrizione a Mili Marina, palazzetto dello sport; nel III quartiere in via San Cosimo, angolo Maregrosso e nella V municipalità, in zona Torrente Sal Licandro, di fronte ai campi di calcetto Coppola.