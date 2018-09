Rifiuti ingombranti, continua la raccolta straordinaria: le postazioni di sabato 15

Continua anche in questo fine settimana il servizio di raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti e suppellettili avviata dalla società MessinaServizi Bene Comune. Questo sabato 15, dalle 7 alle 13, i punti di raccolta saranno nella I circoscrizione, sul lungomare a Santa Margherita; nel III quartiere, al parcheggio Palmara e nella V municipalità, nella piazza San Giovanni Bosco, San Matteo. Pertanto, per consentire la collocazione dei cassoni scarrabili necessari per il conferimento dei rifiuti, nella fascia oraria 0-18, sarà vietata la sosta nelle suddette aree per una lunghezza di 15 metri.