Riforma del terzo settore. Intesa tra il Cesv e l'Ordine dei commercialisti

21 novembre 2018

Messina - Condivideranno strategie e modalità di intervento e insieme attiveranno itinerari di consulenza, assistenza e formazione per rendere il più agevole possibile alle organizzazioni di volontariato l’applicazione delle novità in campo fiscale, contabile e amministrativo previste dalla Riforma del III Settore: questo l’obiettivo che è al cuore del protocollo d’intesa siglato tra il Cesv (Centro servizi per il volontariato) e l’Odcec (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) di Messina.

Tra le prime iniziative, lo sviluppo di attività formative dedicate in particolare alle nuove disposizioni indicate dal D.lgs 112/17 sull’impresa sociale e il D.lgs 117/17 sul Codice del Terzo settore.