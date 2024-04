Rione Taormina, un nuovo asilo nido dove c’erano baracche VIDEO

L'altra faccia del risanamento. Potrà accogliere 27 bambini e sarà completato nel 2024

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Aree sbaraccate destinate ad opere di pubblica utilità. E’ il caso del Rione Taormina, qui sta sorgendo un nuovo asilo comunale dove un tempo c’erano baracche. Per anni, dopo la demolizione della baraccopoli, l’area è stata utilizzata come discarica a cielo aperto. Ciò che continua ad avvenire nell’altra grande area liberata proprio accanto.

Spazio non più occupato da rifiuti ma destinato ai bambini

Uno spazio di 200 metri quadri che, grazie ai fondi Pnrr, non sarà più occupato da degrado ma destinato ai bambini. Ne potrà accogliere 27, posti necessari in una città che conta una decina di asili nido comunali. Più di un milione di euro per realizzare l’opera. I lavori dovevano iniziare a fine 2023 ma sono partiti a febbraio 2024. La durata prevista è di un anno.

Cosa prevede il progetto

L’intervento ricade in un’area ricompresa nel Piano di risanamento del Comune di Messina e precisamente nell’Ambito E (Bordonaro-Gazzi). Gli spazi interni saranno organizzati, arredati e attrezzati in due sezioni, una per piccoli e l’altra per bambini medi e grandi, e garantiranno esigenze diversificate per le diverse fasce di età. L’edificio comprende spazi per il riposo e il pasto, spazi comuni, servizi igienici. Ecco come procedono i lavori.

