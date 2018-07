Riparato il guasto, da oggi erogazione regolare a Massa Santa Lucia

RIPARATA LA PERDITA IDRICA A MASSA SANTA LUCIA, DA OGGI EROGAZIONE REGOLARE



Concluso con successo l'intervento per il ripristino della linea di alimentazione del serbatoio di Massa S. Lucia.

Nella giornata di ieri, i tecnici di AMAM hanno provveduto alla sostituzione di un lungo tratto di condotta, per garantire la migliore funzionalità della rete al servizio delle Masse.

Il serbatoio di massa Santa Lucia adesso è già in riempimento e, a partire da questa mattina, dunque, l'erogazione tornerà regolare in tutti gli abitati della zona collinare nord, secondo la consueta programmazione.