"Ripensare il futuro di Messina passeggiando per le vie della città" - Tempostretto

L'appuntamento è mercoledì 29 alle 18 dalla Villetta "Quasimodo". Organizza la Consulta delle aggregazioni laicali con l’ufficio Migrantes e Irc

MESSINA – “Ripensare il futuro passeggiando per le vie della città”. La Consulta delle aggregazioni laicali, in collaborazione con l’ufficio Migrantes, l’ufficio Irc e quei giovani e adulti che hanno mostrato di avere a cuore il presente e il futuro di Messina, organizza mercoledì 29 marzo, alle 18, una passeggiata per le vie del Centro storico. L’appuntamento è alla Villetta Quasimodo e all’arrivo in Cattedrale sarà presente l’arcivescovo monsignor Giovanni Accolla.

Scrivono gli organizzatori: “I partecipanti percorreranno i luoghi del silenzio e della memoria, lasciandosi inquietare dalla sofferenza e dal disagio di adolescenti e giovani, per iniziare a farsi carico delle loro fragilità, promuovere bellezze dimenticate e avviare la riconciliazione dei laici con la città”.