Risanamento. Allacci completati anche per le 50 case di Annunziata Matteotti

12 novembre 2018

MESSINA - Il Genio Civile ha dato l'autorizzazione e, oggi, la giunta comunale perfezionerà la convenzione con E-distribuzione per l'installazione della cabina elettrica. E' risolto il problema degli allacci per le 50 nuove case ad Annunziata Matteotti. Se n'è parlato stamani nel corso di una conferenza di servizi, ora aggiornata a lunedì prossimo per il resoconto finale. Il problema era stato già risolto, in precedenza, invece, per i 46 alloggi di Camaro Sottomontagna (VEDI QUI).