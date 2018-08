Risanamento, il documento del Fronte Popolare e SI Cobas

Si è svolta una manifestazione pacifica al Comune di Messina da parte di una delegazione di famiglie in emergenza abitativa e delle zone baraccate insieme al Sindacato Fronte Popolare Autorganizzato - SI Cobas Messina.

L'intenzione era quella di incontro/ confronto col Sindaco, giusto per far sentire un peso, visto che il 31 luglio scorso abbiamo protocollato una richiesta per un tavolo tecnico urgente, ma la Giunta De luca, ha proprio ignorato la nostra richiesta. .

Durante la mattinata, ci è stato impedito letteralmente l'accesso al Comune, tranne che per la Coordinatrice Provinciale del Sindacato, la quale non è stata ricevuta da De Luca, bensì, dal nucleo sicurezza del Sindaco, che ha preso nota del recapito telefonico ed ha promesso un incontro per la prima settimana di Settembre.

Ormai molti conoscono le problematiche che trattiamo, e tutti sanno delle conseguenze sfortunate di uno sfratto, e di chi vive in disagio abitativo. Sono questioni gravi, che se protratte nel tempo, si aggravano sempre di più... pertanto, non possono certamente essere ignorate.

Al Sindaco De Luca, non biasimiamo il suo impegno, anzi! crediamo che nessuno possa metterlo in dubbio, ma crediamo altresì che nella sua eccessiva necessità di dimostrare la sua grandezza, potrebbe sfuggirgli di mano qualche priorità o ragionevolezza.

Pertanto, in attesa dell' ipotetico incontro nella prima settimana di Settembre, il Fronte Popolare Autorgazzato - SI Cobas Messina organizzerà delle assemblea e dei volantini informativi in tutte le baraccopoli di Messina, affinché ogni abitante abbia gli strumenti di consapevolezza per vigilare su tutto il processo di sbaraccamento che sarà avviato da fine Settembre a fine Dicembre 2018. .

Vogliamo ricordare al Sindaco che l'emergenza abitativa non si conclude nelle baraccopoli, pertanto ribadiamo che a fine Maggio scorso si è chiuso il Bando E.r.p., circa 1000 domande pervenute su 25 alloggi disponibili. Ad oggi, al Dipartimento Politiche per la Casa, non è stata avviata alcuna valutazione delle domande al fine di stilare una graduatoria.

Questi gravi ritardi ingiustificati, infrangono quel barlume di speranza che le Istituzioni possano rispondere ai bisogni dei cittadini, inducendo chi è in condizioni di disagio economico e abitativo ad autorganizzarsi.

Un altra delle proposte che sta alla base delle soluzioni per chi vuole occuparsi in maniera efficace di Politiche per la Casa, è il censimento. Pertanto abbiamo proposto di avviare una Conferenza di Servizi con Prefettura, Enel, Amam, IACP, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Demanio, Assessore e Dipartimento Politiche per la Casa e O.O.S.S. per un censimento approfondito e l’avvio di controlli incrociati di tutti gli immobili sfitti privati e pubblici nella Provincia di Messina.





Fronte Popolare Autorganizzato-SI COBAS Messina