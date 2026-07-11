Risanamento. Nell’ultimo mese ristrutturate e consegnate 23 case

Saranno disponibili per le famiglie che abitano in baracca a Messina
MESSINA – Nel corso di questa settimana gli uffici diretti dal sub commissario al risanamento, Santi Trovato, hanno consegnato ad ArisMe 15 appartamenti nei quali sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria.
In poco più di un mese, dal 4 giugno al 10 luglio, sono stati consegnati 23 appartamenti destinati alle famiglie provenienti dalle baraccopoli.
Sono 14 le imprese impegnate nei lavori nelle abitazioni per interventi che vanno dalla sostituzione degli infissi al ripristino degli impianti elettrici, idrici e di condizionamento, all’adeguamento dei servizi ed alla tinteggiatura.