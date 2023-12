Rodì Milici, 30enne esce di casa senza lasciare traccia: si cerca Julien Buccheri - Tempostretto

L'appello sui social per il giovane uscito di casa ieri intorno alle 18 e svanito senza lasciare traccia

Rodì Milici- Allarme nel centro tirrenico per la scomparsa di Julien Buccheri. Il giovane è uscito di casa intorno alle 18 di ieri sera e da allora non si hanno più sue notizie. L’Amministrazione comunale del centro ha lanciato un appello a chiunque lo avesse visto dalle pagine social del Comune.

Preoccupatissimi i familiari del 30enne, che non hanno neppure una sua traccia, dopo l’uscita di casa in via Nino Bixio al solito orario per la consueta passeggiata, malgrado abbiano già sentito diverse persone. A lavoro i carabinieri.