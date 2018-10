Rudere a rischio crollo. Chiuso un tratto di via S. Maria dei Miracoli, a Sperone

Su segnalazione della Centrale operativa della Polizia Municipale e a seguito di un sopralluogo a Sperone del dipartimento Protezione Civile e Difesa del Suolo, è stato riscontrato un fabbricato a bordo strada a rischio crollo. Accertata la situazione di emergenza e di pericolo per la pubblica incolumità, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto il divieto di transito nella via Santa Maria dei Miracoli a Sperone, nella parte antistante il suddetto rudere. Agli imbocchi del tratto di strada interessato, che collega la via S. Caterina con la strada arginale nei pressi del campo di rugby, saranno pertanto disposte la segnaletica relativa al divieto di transito veicolare e pedonale, e le indicazioni dei percorsi alternativi.