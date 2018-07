A Salina la grande musica dei “Concerti al tramonto”

La grande musica sbarca sull’isola di Salina grazie all’undicesima edizione dei “Concerti al tramonto”, rassegna musicale promossa dall'Hotel Ravesi: un appuntamento che da anni richiama isolani e turisti pronti ad applaudire importanti nomi del panorama italiano.

Sei appuntamenti, a partire dal 10 fino al 23 agosto, vedranno protagonisti cantautori e interpreti di vario genere in un'atmosfera particolarmente suggestiva e made in Eolie. L’antico borgo dell’albergo e il suo giardino, che si trovano nel Comune di Malfa, sono arricchiti da una vista mozzafiato e ospiteranno le performance live di artisti di respiro nazionale, i cui nomi saranno annunciati in conferenza stampa martedì 24 luglio alle ore 10 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Ad illustrare il cartellone Tony Canto che cura la direzione artistica insieme con Syria, e i promotori dell'iniziativa, i fratelli Giuseppe e Lorenzo Siracusano.

Nelle precedenti edizioni ad esibirsi, oltre agli stessi Tony Canto e Syria, voci del calibro di Paola Turci, Simone Cristicchi, Alessandro Mannarino, Renzo Rubino, Syria, Tosca, Francesco Sarcina delle Vibrazioni, Mario Venuti, Mauro Ermanno Giovanardi, Lello Analfino e i Tinturia, Patrizia Laquidara, Pilar, Valerio Aprea, il maestro Paolo Vivaldi, Mario Incudine, Rocco Barbaro, Andrea Rivera e tanti altri.