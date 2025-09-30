Salute mentale, visite gratuite al Policlinico di Messina

Ecco come prenotarsi

Anche quest’anno l’unità operativa complessa di Psichiatria del Policlinico di Messina parteciperà in modo attivo alla Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dalla Fondazione Onda con la giornata aperta sulla Salute Mentale.

Il 10 ottobre negli ambulatori del Padiglione W del reparto diretto dalla professoressa Maria Rosaria Anna Muscatello, dalla 10 alle 12, sarà possibile ricevere visite psichiatriche e psicologiche gratuite. Sono previste un numero totale di 15 visite. Per accedere è necessario prenotare chiamando la segreteria di psichiatria al numero 090 2212093 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

«Nell’anno del nostro ventennale ribadiamo l’impegno nell’ambito della salute mentale. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema.», dichiara Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

Le oltre 140 strutture della rete Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, punti informativi, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.