 Salute mentale, visite gratuite al Policlinico di Messina

Salute mentale, visite gratuite al Policlinico di Messina

Redazione

Salute mentale, visite gratuite al Policlinico di Messina

martedì 30 Settembre 2025 - 10:22

Ecco come prenotarsi

Anche quest’anno l’unità operativa complessa di Psichiatria del Policlinico di Messina parteciperà in modo attivo alla Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dalla Fondazione Onda con la giornata aperta sulla Salute Mentale.

Il 10 ottobre negli ambulatori del Padiglione W del reparto diretto dalla professoressa Maria Rosaria Anna Muscatello, dalla 10 alle 12, sarà possibile ricevere visite psichiatriche e psicologiche gratuite. Sono previste un numero totale di 15 visite. Per accedere è necessario prenotare chiamando la segreteria di psichiatria al numero 090 2212093 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, si pone l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare paure, pregiudizi e stigma legati alle malattie della psiche.

«Nell’anno del nostro ventennale ribadiamo l’impegno nell’ambito della salute mentale. I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone gli ambiti personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo e portando spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema.», dichiara Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda.

Le oltre 140 strutture della rete Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, punti informativi, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un ponte tra la grande bellezza di Messina e la bruttezza delle aree degradate
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Ondata di maltempo tardo autunnale per i primi di ottobre: piogge, temporali e primo freddo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED