San Licandro, griglia di scolo nauseabonda: l' allarme del consigliere Laimo

"Ci troviamo in Via Torrente San Licandro, luogo con elevata densità abitativa: da diversi mesi, da una grossa e grande griglia di scolo acque piovane, si sprigionano degli odori nauseabondi che invadono l'intera zona".

A denunciare l'accaduto è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo; l'esponente di Sicilia Futura ricorda che già dal precedente mandato amministrativo lo stesso Laimo ha più volte sollecitato la partecipata del comune AMAM a verificare se vi sono delle perdite fognarie nel torrente sottostante.

Poche settimane or sono Laimo ha nuovamente scritto una nota dalla sede circoscrizionale di Villa Lina, ma al momento la situazione è in fase di stallo e si registrano continue esalazioni ed un fetore insopportabile.

A pochi metri dalla griglia è presente anche un'attività commerciale di prodotti alimentari che deve quotidianamente far i conti con questa insostenibile situazione.

Laimo ricorda che l'area è stata totalmente riqualificata da una decina d'anni, con la copertura del torrente omonimo, e la realizzazione di una nuova strada intitolata a Papa Giovanni Paolo II.