Santa Teresa di Riva, la magia della notte bianca VIDEO - Tempostretto

Ieri grande rsiposta di pubblico con 150 artisti, Nino Frassica, musica, arte e gastronomia

SANTA TERESA DI RIVA – Un successo di pubblico. Una piazza animata per una notte da vivere finalmente dopo lo stop da Covid, con Nino Frassica & Los Plaggers e tanti altri artisti. Sottolinea il sindaco Danilo Lo Giudice : “Una serata all’insegna della musica, dell’arte, della magia, delle tradizioni, della gastronomia, della danza e della bellezza in generale. A fare da cornice a questo fantastico evento, la presenza del grande pubblico che anche quest’anno non ha voluto mancare l’appuntamento”.

All centro Danilo Lo Giudice, Nino Frassica, il leader di “Sud chiama Nord” Cateno De Luca

In primo piano anche le attività commerciali, con le merci a prezzi scontati.

Aggiunge il primo cittadino: “Grazie di cuore ovviamente in primis all’assessore Ernesto Sigillo che ha rimesso in moto questa fantastica macchina organizzativa, assai complessa sicuramente e anche faticosa”.

La notte bianca ieri



Un grazie ovviamente agli oltre 150 artisti che si sono esibiti nelle piazze e strade cittadine, ai volontari che hanno contribuito nell’organizzazione, alle forze dell’ordine e agli operatori sanitari, così come anche ai nostri commercianti. Ultimi ma non per importanza un grazie alla splendida squadra che stamattina si è occupata della pulizia, facendovi trovare tutto nel miglior modo possibile, come se in fondo stanotte non fosse successo nulla”.

