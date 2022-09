Schifani a Messina: "Per una Sicilia attrattiva nel segno dei giovani" - Tempostretto

Il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra protagonista questa mattina di un incontro al Royal

MESSINA – “Punto sui giovani e ringrazio il deputato regionale Luigi Genovese per questo incontro a Messina. Occorre rendere la Sicilia attrattiva sul piano degli investimenti”. Così il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Renato Schifani oggi al Royal. Un ritorno per il senatore candidato dalla coalizione di centrodestra. Tra le priorità “Ponte sullo Stretto, infrastrutture snellimento della burocrazia e emergenza autostrada Messina-Palermo”. “Terrò la delega alle Isole – ha anticipato Schifani – per risolvere i problemi di queste zone”.