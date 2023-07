Scontro moto-scooter sul lungomare di S. Teresa, tra i 4 feriti una ragazza in gravidanza - Tempostretto

Immediati i soccorsi. Tutti e 4 sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia locale ed i carabinieri

S. TERESA – Quattro giovani sono rimasti feriti in seguito ad un incidente verificatosi ieri sera poco prima della mezzanotte sul lungomare di S. Teresa di Riva, all’altezza di Piazza Bianca. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto ed uno scooter. Tra i feriti, in modo serio, anche una ragazza di 18 anni, in gravidanza, di S. Teresa di Riva ed il conducente del ciclomotore sul quale viaggiava, un 17enne di Savoca. Anche i due ragazzi a bordo della moto (una Zontes 125), entrambi minorenni, sono rimasti feriti. Tre dei feriti sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico di Messina, un quarto, il conducente della moto, invece, all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale ed i carabinieri.