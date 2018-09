"E' stato possibile aggiornare la documentazione reperendola dai preposti al rilascio". Così il sindaco metropolitano Cateno De Luca, in merito a tre scuole: il liceo scientifico Seguenza di Messina (la sezione staccata di viale Principe Umberto), il liceo artistico Guttuso di Milazzo e l'istituto commerciale Merendino di Naso. Per tutt'e tre "ordina l'immediata riapertura per il regolare svolgimento dell'attività didattica".