La polizia municipale dovrebbe dare il buon esempio ma non sempre è così. La precisazione: "In caso di necessità, dobbiamo fermarci nell'area d'intervento"

Segnlazione WhatsApp al 366.8726275: “Regolarmente posteggiata?”.

L’immagine ritrae un vettura della polizia municipale di Messina parcheggiata in via Garibaldi di fianco al cordolo della pista ciclabile. Non sappiamo se motivi di improcrastinabile urgenza abbiano giustificato questo tipo di sosta. Da quel che si intuisce dalla foto è difficile pensarlo. Così come appare improbabile che in tutte le aree che insistono su via Garibaldi non ci fosse nemmeno un parcheggio o comunque un’area in cui lasciare la macchina senza dare fastidio alla circolazione. Forse serviva un po’ di attenzione in più. Se si fosse trattato di un comune automobilista sarebbe stato giusto sanzionarlo. In questo caso resta il dispiacere di pensare che se anche la polizia municipale si comporta così, reclamare il rispetto delle regole è come gridare nel deserto.

La precisazione della polizia municipale

In ogni caso, pubblichiamo la consueta precisazione da parte della polizia municipale in questi casi: “In caso d’intervento, i mezzi di servizio delle forze di polizia devono fermarsi nell’area di intervento o, se non vi è spazio, nelle immediate prossimità. Non si può pensare che per intervenire immediatamente si debba prima cercare parcheggio. Il tutto avendo comunque cura di non creare impedimento e intralcio alla circolazione. Inoltre, gli operatori non possono allontanarsi dai mezzi lasciandoli incustoditi”.