Il 18 novembre sarà la seconda Giornata Mondiale dei Poveri, voluta espressamente da Papa Francesco. Il tema di quest’anno è: “Questo povero grida, il Signore lo ascolta”.

Per questa occasione, la Caritas di Messina Lipari S. Lucia del Mela, insieme con alcune Chiese Evangeliche e i vari gruppi dei volontari che portano le cene alla Stazione o che si occupano, ognuno con la propria specifica sensibilità, delle persone senza dimora, si riuniranno per celebrare un momento di preghiera e di fraternità.

L'appuntamento è domenica alle ore 19:30, nel piazzale antistante la Stazione Centrale di Messina.

L’intento è quello di vivere, tutti insieme, la quotidianità della condivisione, senza azioni eclatanti o straordinarie, ma nella semplicità del servizio e della vicinanza fraterna. Vicinanza dimostrata ai poveri, attraverso il servizio. Ma anche testimonianza al territorio della vicinanza tra coloro che si prodigano per i poveri, rappresentativi di varie religioni o sensibilità umane, spinti da un unico intento: aprirsi alla condivisione con i poveri in ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza.

L’incontro di domenica tende esclusivamente a questo, perché, come dice Papa Francesco: “Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenticare il bene fatto”.

Al termine della preghiera, preparata dalla Comunità di S. Egidio, saranno offerti a tutti i presenti dei dolci e delle bevande calde.