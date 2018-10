Seduta a porte di chiuse domenica, il consigliere M5S Mangano: "Nessuna trasparenza"

Il consigliere comunale del M5S Paolo Mangano non parteciperà al confronto "a porte chiuse" che si terrà domenica mattina tra sindao e consiglio per discutere del cosidetto Salva Messina.

"Nlla qualità di rappresentante delle istituzioni, eletto per dare voce alle istanze dei cittadini, considero scorretto nei confronti della cittadinanza, che si svolga un incontro in forma privata affrontando tematiche di interesse pubblico- scrive Mangano- È inammissibile, solo immaginare, che si possa discutere in segreto dei problemi finanziari del nostro Comune, che coinvolgono il funzionamento di servizi pubblici essenziali e che hanno una pesante ricaduta sulla vita dei cittadini.

Non possono esistere mezze verità o accordi nell’ombra, tutto deve essere fatto alla luce del sole, nel rispetto degli elettori, ed ognuno deve assumersi le proprie responsabilità fin da subito. Come Consigliere del Movimento Cinque Stelle, gruppo che finora è stato presente, laborioso e collaborativo con l’amministrazione, sostenendone lealmente le iniziative nell’interesse della città, non sono disponibile a compromessi, che si annidano proprio negli incontri segreti, ma solo a confronti pubblici. Di ciò mi assumo tutte le responsabilità politiche"