Segnaletica sull'A 20 da Messina a Barcellona, riprendono i lavori

Proseguiranno fino al 28 settembre 2018 i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, sbiadita e/o assente, nella tratta A20 (Autostrada Messina Palermo) compresa tra la galleria Telegrafo e lo svincolo di Barcellona, in entrambe le direzioni di marcia ed inclusi gli svincoli.

Gli interventi erano stati interrotti per il periodo di agosto (direttiva ministeriale) nel quale tutti i (possibili) cantieri sono provvisoriamente rimossi e/o sospesi per agevolare il consueto traffico estivo. La manutenzione continuerà ad essere eseguita sia in orario diurno che notturno parzializzando la carreggiata e chiudendo, di volta in volta, le corsie di emergenza, marcia o sorpasso. Viabilità - in corrispondenza del cantiere - con limite di velocità di 60km/h e divieto di sorpasso. Nelle rampe di svincolo il limite è di 40km/h. In loco, segnaletica indicante limitazioni e deviazioni. Ditta esecutrice la Longo srl di Mongiuffi Melia.