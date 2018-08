Servizio civile, 9 posti al Cesv tra le sedi di Messina e Milazzo

Nell’ambito del bando nazionale per la selezione di volontari per il Servizio Civile, il CESV

Messina mette a disposizione dei giovani, con il progetto “Fare comunità”, nove posti tra la sede di Messina e quella di Milazzo. 1400 le ore di servizio civile da svolgere nel corso dell’anno, con un minimo di 12 ore complessive nell’arco di cinque giorni a settimana.

La selezione, rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni, favorirà la partecipazione di giovani con minori opportunità (disabili certificati L. 104/92, bassa scolarizzazione). Sarà titolo preferenziale aver maturato esperienza documentata per almeno sei mesi in una organizzazione di volontariato o in un altro organismo del terzo settore, poiché la conoscenza del tessuto associativo del Messinese può facilitare i contatti con le associazioni e la pregressa esperienza nel settore può agevolare la partecipazione agli eventi promozionali.

I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione disponibili all’indirizzo web https://cesvmessina.org/cosa-facciamo/servizio-civile/scu-cesv , il proprio curriculum vitae in formato Europass ( http://europass.cedefop.europa.eu ), che dovrà essere consegnato entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018 esclusivamente all'indirizzo indicato nella prima pagina del progetto scelto, che nel caso di “Fare comunità” è la sede del CESV, via Salita Cappuccini n. 31 98121 Messina. I giovani interessati possono rivolgersi al CESV Messina per ulteriori informazioni, inviando una email all’indirizzo serviziocivile@cesvmessina.it .