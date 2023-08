Sette anni fa moriva mons. Sgalambro, ricordato con una Santa Messa nella chiesa di S. Eustochia - Tempostretto

Fu vescovo ausiliare dell'Arcidiocesi di Messina, Vescovo di Cefalù e cappellano della chiesa di Santa Eustochia

MESSINA – Celebrazione in memoria di mons Francesco Sgalambro, nel settimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta l’11 agosto del 2016 all’età di 82 anni. Fu vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Vescovo di Cefalù e cappellano della chiesa di Santa Eustochia. E’ stato ricordato nella chiesa di Montevergine con una Santa Messa, celebrata in ricordo dell’illuminato presule, a cui hanno partecipato la comunità delle Clarisse, i familiari con la sorella Concetta Sgalambro, alcuni membri della pagina fb “Amici di Sgalambro” col prof. Giuseppe Lentini, i devoti. Durante la Celebrazione Eucaristica l’attuale cappellano, Mons. Pietro Aliquò, ha tratteggiato la figura del suo predecessore. In un’atmosfera di silenziosa commozione si è ricordato il buon sacerdote, il fervente pastore, nella serena certezza che dal Regno delle Beatitudini possa sostenere tutte quelle iniziative inerenti alla Fede del popolo messinese, perché con l’intercessione di Santa Eustochia possa consolidare quel patrimonio Evangelico nel quale si specchia la coscienza morale della società intera.