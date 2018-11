"La sfida delle migrazioni". Alle 16.30 incontro col cardinale Francesco Montenegro

16 novembre 2018

MESSINA - Oggi, alle 16.30, presso l’Auditorium Mons. Fasola di via S. Filippo Bianchi, 30, si svolgerà l’incontro sul tema: La sfida delle migrazioni, “per non essere cristiani a metà”. L’evento, voluto e preparato dall’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina Lipari S. Lucia del Mela e dall’Associazione di volontariato “Piccola Comunità Nuovi Orizzonti”, sarà l’occasione per confrontarsi con il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas Italiana.

L’immigrazione è un fenomeno che interpella la società civile e la Chiesa sul versante dell’accoglienza e dell’integrazione. La risposta non può essere la via breve del rifiuto e dell’ostilità, bensì la strada della mediazione culturale e della convivenza pacifica, purtroppo oggi poco frequentata dalla cultura e dalla politica, non sempre valorizzata anche nel mondo ecclesiale. La presenza del cardinale Montenegro, la sua esperienza maturata negli organismi pastorali della Chiesa italiana e la sua riconosciuta sensibilità, ci aiuteranno a riflettere sul tema e ci indicheranno le piste privilegiate su cui indirizzare il nostro impegno civile ed ecclesiale. I lavori saranno accompagnati dai canti del coro multietnico dell’Ufficio diocesano Migrantes.