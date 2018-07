Shakespeare a bordo della Telepass: a scuola di teatro sullo Stretto

“Shakespeare in viaggio con Caronte&Tourist”. E’ l’iniziativa che a partire dal 17 luglio e sino al 2 agosto coinvolgerà 20 aspiranti attori della “Scuola Sociale di Teatro” in un ciclo di lezioni sulle opere del drammaturgo inglese che si svolgeranno a bordo della Telepass in navigazione tra le due sponde dello Stretto.

Ad organizzare il seminario le “Officine Dagoruk”, nota scuola di recitazione messinese guidata dall’altrettanto noto attore e regista Daniele Gonciaruk in collaborazione con il Gruppo Caronte&Tourist.

Le lezioni di recitazione sul palcoscenico dell’ammiraglia della flotta C&T, martedì e giovedì a partire dalle 16,40, coinvolgeranno anche i passeggeri e saranno anche l’occasione per montare lo spettacolo “Shakespeare horror story”, cavallo di battaglia di Daniele Gonciaruk, già rappresentato con successo di pubblico e di critica per due anni all’interno del forte di San Salvatore, segnalato anche da alcuni giornalisti al prestigioso premio Ubu.