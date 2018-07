La Sicilia isola di Vip. A Marzameni fa tappa la protagonista di "Sex and the City", Sarah Jessica Parker

Vacanze siciliane per Sarah Jessica Parker, una dellepotagonista della serie televisva stutintense di maggior successo "Sex and the City". Cappello di paglia, ampi occhiali da sole e vestitino sbarazzino, clei ce interpreta "Carrie", a Marzameni, località scelta per pasare le sue vacanze icline, non è passata di certo inosservta.

Sui social è subito impazzita la mania dei self tra colororo che hanno avuto la ortuna di inontrarla. Prima di arrivare in Sicilia, la Parker ha passato qualche giorno sulla costa ligure, a Portofino. Restando in Sicilia, qualche giorno fa a Siracusa ecco avvistata Beyoncé, a bordo dello yacht Kismet, mentre Will Smith si è concesso un tuffo nel mare delle Eolie.

Restando in tema di gossip, da segnalare che a settembre, a Noto, si terranno le nozze di Fedez e Chiara Ferragni.