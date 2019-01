Incidente sulla A-18, auto si schianta sul guardrail: un ferito a Letojanni

LETOJANNI. Un uomo è rimasto ferito in seguito ad un incidente stradale autonomo sulla A-18, all’altezza dell’abitato di Letojanni. A bordo della sua Opel, nel primo pomeriggio stava viaggiando in direzione Messina quando ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa sulle barriere protettive. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento e non si esclude che possa avere influito l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Ma al momento è solo una ipotesi.

Le condizioni del conducente, del mezzo (un catanese di 38 anni), trasferito in ospedale, non destano preoccupazione. I primi ad accorgersi del sinistro sono stati i tecnici di una ditta privata di servizi Wi-fi, i quali, indossati i giubbotti catarifrangenti, hanno immediatamente segnalato l’incidente alle auto in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, un’ambulanza del 118 ed i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. Si sono registrati dei rallentamenti.