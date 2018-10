Soft Air. Fronte comune della associazioni sportive per promuovere la sicurezza

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che effettuano nel territorio messinese l’attività ludico ricreativa denominata Softair, attività che il CONI ha fatto rientrare nell’elenco delle attività che fanno capo al tiro dinamico sportivo e che sono regolarmente iscritte e regolamentate presso l’Agenzia delle Entrate di Messina e Provincia, quali Belvedere Airsoft Village, Incursori softair Messina, Black Wolves, Navy Seal Accademia Mediterranea, Incursori Valdemone e altre, si dissociano da ogni attività, amichevole, tornei e/o eventi organizzati da gruppi di softgunners non riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate e/o da Enti di Promozione Sportiva che le svolgono anche all’interno di luoghi non idonei a tale disciplina.

Tali attività, si legge nel documento congiunto, vengono svolte senza criteri di sicurezza e legalità, rischiando di cagionare rischio sia per sè che per gli altri, come ad esempio la presenza di minorenni al di sotto i 16 anni di età e pertanto, negano ogni tipo di rapporto presente e futuro per non incorrere, nel compiere gli stessi reati di cui sopra descritto.

il documento si rivolge anche ai genitori nvitandoli a diffidare da tali “gruppi sportivi improvvisati” al fine di salvaguardare l‘incolumità dei propri figli. Affidati quindi, sottolineano le Associazioni sottoscriventi del documento, ad ASD regolarmente iscritte ed in regola in quanto mettete i vostri figli nelle mani di personale qualificato ed esperto, che da anni ormai svolgono il softair conoscendo tutte le norme vigenti al riguardo.