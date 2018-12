Giochi, sorrisi, dolci: gli ingredienti perfetti per il "Pomeriggio natalizio insieme" organizzato dalla Misericordia di San Licandro e che si svolgerà venerdì 14 dicembre presso la palestra della Parrocchia di San Clemente in via Ghibellina dalle 16 alle 20. In programma giochi per bambini, un dolce break, tombolata e sorteggi. Il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature sanitarie. Per informazioni rivolgersi ai numeri 3287691938 e 3287691500