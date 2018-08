Sopralluogo al Tirone: allarmante presenza di serpenti, di ratti e di insetti

I consiglieri della IV circoscrizione componenti della IV commissione “Ambiente e Territorio”, coordinata dal consigliere Francesco Melita, effettueranno un sopralluogo al Tirone lunedì alle 15.30.

Alla visita oltre ai consiglieri prenderanno parte il Presidente della Circoscrizione Alberto De Luca, gli assessori Dafne Musolino e Massimo Minutoli, i quali hanno prontamente accolto l’invito dando la propria disponibilità. La visita si rende necessaria per constatare insieme all’Amministrazione Comunale la situazione igienico sanitaria pessima nella quale si trova il quartiere. È stata più volte segnalata dai residenti l’allarmante presenza di serpenti, di ratti e di insetti vari.

“Da troppi anni si parla di Tirone senza che sia mai cambiato nulla, – dice Melita – questa visita non è finalizzata a fare passerella, ma intendiamo renderci conto di cosa serve per restituire dignità a un’area che per bellezza e storia dovrebbe essere il fiore all’occhiello del nostro centro storico. È una delle poche testimonianze che resta della Messina preterremoto e deve essere quindi tutelata e valorizzata.”

La IV commissione ambiente e territorio invita tutti a partecipare al sopralluogo di lunedi 6, così da avere modo di scambiare idee e ascoltare le istanze di quanti hanno a cuore il destino del Tirone.