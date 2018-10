Sportello sociopsicopedagogico. La V circoscrizione cerca volontari

A breve ripartirà l'attività dello Sportello Socio Psico Pedagogico e di Mediazione Familiare, presso la sede istituzionale della V circoscrizione di Villa Lina, Via Petrina 2. A tal riguardo la quinta circoscrizione lancia un appello per la ricerca di nuove figure professionali da integrare nell'organico, in numero ritenuto utile alle esigenze: • Assistente sociale; • mediatore culturale; • Psicologo; • Pedagogista. Tra i requisiti, è necessario avere esperienza di sportello, ottime doti relazionali, pregressa esperienza nella propria categoria professionale. I candidati si impegnano a svolgere attività gratuita e volontaria. Per potersi candidare, basta inviare un'e-mail, entro il 14 ottobre 2018, allegando il proprio curriculum vitae all'indirizzo circoscrizione05@comune.messina.it I candidati selezionati potranno richiedere alla circoscrizione apposita attestazione di frequenza valida ai fini curriculari.