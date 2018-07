Sportello unico edilizia. Obiettivo informatizzazione

Un incontro negli uffici della Forestale di Messina sul tema Sportello unico per l'edilizia. "Ho illustrato - ha detto il vicesindaco Mondello - l’ipotesi di presentare le richieste in maniera informatizzata attraverso la piattaforma Urbamid con la possibilità, in un quadro collaborativo, dopo l’inoltro delle istanze progettuali telematiche, della presentazione di una copia di progetto di cortesia. Tale circostanza è stata pienamente condivisa dai presenti che hanno accolto con entusiasmo la procedura suggerita. Da subito si è manifestata la piena volontà di trovare la soluzione definitiva in un arco temporale limitato. Ciò attraverso anche eventuali seminari formativi/di studio tra uffici tecnici comunali e quelli dell’ispettorato. Si è inoltre precisato che tali procedure sono state pienamente condivise dai presidenti degli Ordini professionali durante l’incontro tenutosi lo scorso 13 luglio presso gli uffici attività edilizie e repressione abusivismo”.