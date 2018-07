SS 114, obiettivo intesa con Anas. Tavolo riaggiornato a martedì

Un tavolo di confronto alla presenza del vicesindaco, Salvatore Mondello, del dirigente il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità, Mario Pizzino, del presidente del Consiglio comunale, Claudio Cardile, e del vicepresidente, Nino Interdonato, con i consiglieri del gruppo Sicilia Futura, Alessandro De Leo, Daria Rotolo e Piero La Tona.

I consiglieri hanno sollevato alcune problematiche legate alla criticità della S.S. 114, in prossimità di Santa Margherita, dando grande rilevanza all’incolumità dei cittadini, in considerazione del fatto che la zona, soprattutto nel periodo estivo è altamente frequentata. Il dirigente Pizzino ha rappresentato, sotto il profilo tecnico normativo, lo stato dell’arte della sede viaria delineando quali sono stati i rapporti pregressi con l’Ente titolare, l'Anas. Si è condivisa l’opportunità di stilare un protocollo d’intesa con l’Anas, al fine di definire procedure comportamentali per la gestione in sicurezza del tratto stradale in questione. Il tavolo si riaggiorna al prossimo martedì 31, con la partecipazione dell’ing. Cristiano Fogliano, responsabile Anas per la città di Messina.