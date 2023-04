Stabilizzazione personale Asp, Cisl Fp diffida l'Azienda - Tempostretto

Chiesta l'immediata stabilizzazione di tutto il personale precario del ruolo sanitario, sociosanitario ed amministrativo in ottemperanza al protocollo d’intesa regionale

MESSINA – La Cis Fp ha diffidato l’Asp chiedendo l’immediata stabilizzazione di tutto il personale precario del ruolo sanitario, sociosanitario ed amministrativo in ottemperanza al protocollo d’intesa regionale, e tecnico in applicazione del decreto legislativo 75/2017. Lo ha fatto con una dura nota indirizzata ai vertici dell’azienda sanitaria provinciale di Messina e per conoscenza all’assessorato regionale della salute. “Siamo costretti – spiega la segreteria della Cils Fp, Giovanna Bicchieri – a denunciare ancora una volta l’ingiustificabile inerzia dell’azienda sanitaria provinciale per la mancata definizione delle procedure finalizzate alla stabilizzazione dei precari del ruolo tecnico con i 36 mesi, nonché di quello sanitario socio-sanitario ed amministrativo con i 18 mesi, che a seguito della stipula del protocollo d’intesa siglato dall’assessore regionale alla Salute e per la Funzione pubblica esclusivamente dalla Cisl Fp Sicilia. Nel protocollo, oltre ad essere stati stabiliti i criteri di priorità per il superamento del precariato, sono stati prescritti in maniera perentoria i tempi entro i quali devono essere avviate le ricognizioni e concluse le procedure funzionali all’assunzione. Da qui l’obbligo per l’azienda di procedere all’immediata ricognizione, entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa, del personale anche amministrativo attualmente in servizio a tempo determinato, che abbia maturato i requisiti atti alla stabilizzazione e definire entro e non oltre sessanta giorni, le immissioni in ruolo di tutti i precari. Procedure stringenti – conclude la Bicchieri – che in caso di inadempienza ci vedranno costretti ad avviare ogni utile azione sindacale e legale possibile”.