Stadio aperto a 100 persone per la gara del CdM. Manca ancora l'ok della Questura

Lo stadio Franco Scoglio può riaprire, ma solo per cento persone. Incredibile ma vero che uno stadio da 40mila posti possa ospitare solo così pochi tifosi, ma il numero di quelli che seguono il Città di Messina non è distante da quella cifra e quindi, almeno per questa domenica, il problema sarebbe scongiurato. In realtà non ancora, perché manca la licenza da parte della Questura. Dovrebbe trattarsi solo di ragioni logistiche di orari e il via libera dovrebbe arrivare di sabato mattina. Solo in quel momento, però, la società potrà dare l'ufficialità sull'apertura fino ad un massimo di cento spettatori paganti.