Da stasera "Agosto in Fiera"

Al via “Agosto in... Fiera a Messina 2018". Da oggi, sabato 4 agosto e sino al 18 agosto stand, artigianato locale e area giochi, dal 20 al 30 spazio a Sport in Fiera, il 20 e il 21 agosto, terza edizione di “Fieri di Essere” e poi teatro e musica dal 22 al 30 agosto.

Prende il via questo pomeriggio “Agosto in... Fiera a Messina 2018", promosso dalla società Fratellone s.r.l. e possibile grazie ad una proficua sinergia tra istituzioni e privati.

Il programma:

4 -18 agosto: “Agosto in…Fiera a Messina”, Stand, area giochi.

4-30 agosto: “C’era una volta” mostra fotografica sulla Fiera di Messina a cura dell’architetto Nino Principato

7 e 14 agosto: Aperture mattutine del quartiere fieristico per accoglienza croceristi e divulgazione tradizioni artigianali e gastronomiche

20 al 30 agosto: “Sportinfiera – Festa dello Sport” – A cura del Coni delegazione di Messina –

20 e 21 agosto: “Fieri di Essere” 3^ edizione

dal 22 al 30 agosto “Agosto in…Musica” & “Agosto in…Teatro”

Ingresso gratuito dal 4 al 18 agosto, i cancelli apriranno alle ore 18 e chiuderanno alle 00.30. L’entrata, appositamente segnalata, sarà dall’ingresso adiacente al viale Giostra.