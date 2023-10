Stelle al merito, azienda messinese tra le eccellenze premiate da Intesa San Paolo - Tempostretto

Iniziativa del gruppo torinese volta a incentivare 120 aziende del territorio nazionale

MESSINA – Consegnato alla Crash 3D di Messina il premio di Intesa Sanpaolo “Cresci business”. Si tratta di un’iniziativa del gruppo torinese volta a incentivare 120 aziende del territorio nazionale distintesi nell’attuazione di politiche di sviluppo innovative e in investimenti digitali. Nei giorni scorsi è sbarcato anche in riva allo Stretto “Crescibusiness digitalizziamo in tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Nel corso di una breve cerimonia il direttore commerciale di Intesa San Paolo Eugenio Mastria ha consegnato al titolare della Crash 3D Salvatore Bonfiglio una targa di merito e offerta l’opportunità, insieme alle altre aziende selezionate, di essere affiancata in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione. La Crash 3D di Messina, nata nel 2007, si occupa di progettazione grafica, social media, stampa digitale, foto e video, siti web e web marketing. Il merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour “Digitalizziamo” intende valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. “Ricevere un prestigioso riconoscimento da Intesa San Paolo – ha detto il titolare di Crash 3D Salvatore Bonfiglio – ci ha resi particolarmente orgogliosi. Un importante traguardo giunto dopo parecchie collaborazioni ancora in corso con marchi ben noti nel territorio internazionale come Apple, Samsung, Sony, Dolce & Gabbana, Nibali, Mimaneraurso, Decathlon e molti altri. Vedere come i nostri servizi di grafica, stampa, neuro-marketing e neuro-branding stiano contribuendo in modo tangibile alla crescita della nazione è motivo di grande soddisfazione.



Ogni giorno, lavoriamo instancabilmente per supportare le aziende locali nel raggiungimento degli obiettivi, promuovendo il loro successo e valorizzando il tessuto economico della nostra amata città. Il nostro impegno è radicato nel desiderio di contribuire al progresso della nostra comunità e questo ci spinge a innovare costantemente, offrendo servizi pubblicitari all’avanguardia, amalgamando tecniche di comunicazione e neuroscientifiche. Ogni traguardo delle aziende messinesi che serviamo – ha precisato Bonfiglio – è una testimonianza tangibile del nostro impegno e siamo ansiosi di continuare a crescere insieme, perché il successo è il nostro obiettivo comune”.