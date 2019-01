VIDEO Messina e il lavoro che non c'è, sogni e speranze di un giovane emigrato

di Carmelo Caspanello

CLICCA QUI E GUARDA IL SERVIZIO VIDEO CON L'INTERVISTA A GIOVANNI INFERRERA

Un biglietto e via in treno, con la nuova "valigia di cartone". Destinazione Andalo (poco più di mille abitanti) una delle località turistiche più importanti del Trentino per la notevole offerta di servizi nella stagione invernale ed estiva. Le festività natalizie hanno fatto registrare il tutto esaurito, con un incremento turistico fino al 10% su scala regionale. Il lavoro, qui, non è una chimera. Anzi. Giovanni Inferrera, come tanti altri meridionali, ci è arrivato attraverso un'Agenzia. Lo incontriamo alla Spa del Park sport hotel, nel cuore di Andalo, dove trascorre parte della giornata, che solitamente conclude con gli altri animatori che, con grande professionalità, intrattengono i piccoli ospiti dell'albergo. Il fratello di Giovanni, Giuseppe, è balzato agli onori della cronoca per aver partecipato come barbiere al Festival di Sanremo. Lo scorso anno è giunto secondo al "World champion barber" di Paestum. A lui il lavoro, a Saponara, non manca. Giovanni per realizzarsi è invece costretto ad emigrare in Trentino. Sognando di poter lavorare un giorno nella sua Messina...