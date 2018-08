Lo Street artist Nessunettuno a Basicò per un’opera di contaminazione artistica

L’Assessore al Turismo e Cultura Filippo Cadili, grazie al Partner Edilcolor 2000 di Messina, amplia l’offerta artistica del Borgo con un’opera di contaminazione artistica, coinvolgendo l’artista messinese Nessunettuno. L’artista collabora anche con gruppi di artisti nazionali ed internazionali, ed ha già realizzato grandi progetti tra i quali ricordiamo l’opera realizzata all’interno della Casa Circondariale di Messina con il coinvolgimento di alcuni detenuti. L’intervento di rigenerazione urbana, tema tanto caro e obiettivo primario del Sindaco Nino Casimo, sarà realizzato in un’area di circa 90 mq nell’Arena del Palazzo Baronale De Maria e servirà come completamento della stessa, con un’opera che avrà come tema i colori della natura e del rapporto che hanno i cittadini del Borgo collinare con la natura stessa.