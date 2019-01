Studenti incontrano l’ass. Lagalla. Amata E Bucalo: “Il Maurolico è salvo”

“Un faccia a faccia, quello tra l’Assessore Lagalla e gli studenti del Maurolico, proficuo e importante soprattutto perché ha consentito ai ragazzi di avere delle risposte e un’interlocuzione diretta con il Governo Regionale, ricevendo i chiarimenti necessari sul futuro dell’istituto”. Così la deputata regionale Elvira Amata e la deputata nazionale Carmela Bucalo. La Amata, che già il 14 dicembre scorso si era interfacciata con gli studenti, portandosi all’interno del Maurolico allora occupato e facendosi portavoce delle loro istanze prontamente rappresentate al Governo, si è fatta promotrice del confronto avvenuto ieri presso l’assessorato regionale.

“L’assessore Lagalla ha fornito tutte le sincerazioni del caso, illustrando la posizione del Governo che, nel prendere le proprie decisioni, lungi dal considerare solo i freddi dati dell’oggi, opera valutazioni sul domani dei nostri istituti, guardando ai trend. Quello del Maurolico è evidentemente in crescita e, pertanto, nulla cambia rispetto alla sua situazione, da qui ai prossimi due anni. Nel frattempo vale la pena di porre in essere le proposte e le misure necessarie per continuare a far crescere una realtà come il nostro Liceo Maurolico e, insieme ad esso, anche gli altri istituti affinché possa essere sempre maggiore e migliore l’offerta formativa per i nostri giovani.

Un ringraziamento vogliamo rivolgere all’assessore Lagalla ma ancora con più forza vogliamo ringraziare i ragazzi che, da Messina, hanno portato a Palermo le istanze della loro scuola di cui rivendicano orgogliosamente l’identità concludono i deputati di Fratelli d’Italia.