Taormina Film Fest, prima nazionale per il documentario Setteponti Walkabout

Il documentario web interattivo Setteponti Walkabout (Italia, 2018) ambientato lungo la strada dei Setteponti, una delle più antiche della Toscana, sarà presentato, in anteprima nazionale, al Taormina Film Fest, martedì 17 luglio, alle ore 18:45, presso la Sala B, Palazzo dei Congressi. Il documentario è il risultato dell’omonima residenza d’artista, la prima in Italia volta alla creazione di un web doc, realizzata con il sostegno di SIAE “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura” e MIBACT, promossa e ideata dall’associazione culturale MACMA, che ha visto il coinvolgimento di quattro artisti under 35 come autori dell’opera: Gianfranco Bonadies (illustratore/animatore), Gianpaolo Capobianco (sound designer), Michele Sammarco (filmmaker) e Valeria Tisato (assistente creative coder).

Setteponti Walkabout è un viaggio interattivo diviso in tre capitoli, tra cinema documentario, animazione, illustrazione, sound design e materiali d’archivio di varia natura, che si intersecano con l’intento di far conoscere sia le storie della Strada Setteponti, uno tra gli itinerari più belli e significativi da percorrere tra Firenze e Arezzo, sia un territorio ricco di tradizioni come quello del Valdarno, ma anche un’occasione per scoprire o riscoprire con altri occhi alcuni tasselli importanti della storia e della cultura italiana. I racconti si intrecciano in un fuoco acceso dai contadini ai ricordi legati della seconda guerra mondiale tra orrori e commozione, alle realtà che oggi abitano quel territorio, tra antiche tradizioni e germogli.