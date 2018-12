Taormina, presentato il calendario 2019 del Mercedes Sl Group Sicilia

Taormina 9 dicembre 2018- Questa mattina presso il negozio di abbigliamento Piazza Fulci 4 Carla G sarà presentato al pubblico il calendario 2019 del Mercedes SL Group Sicilia, fondato dai 3 messinesi Carlo Calia, Fulvio Pavonello e Antonino Cernuto. Faranno da cornice all'evento, alcuni modelli di Mercedes SL che saranno esposte davanti al negozio. La presentazione, che sarà a cura della giornalista Letizia Lucca, vedrà la partecipazione dell'attrice messinese Adua Del Vesco e di Alessia, Maria Teresa e Anais, le modelle che hanno posato per gli scatti artistici del calendario, ad opera del fotografo Gino Florena.

Il Mercedes SI Group Sicilia è stato fondato 2 anni fa ed ha già al suo attivo numerosi iscritti provenienti da tutta la Sicilia. E' l'unico esistente in tutto il sud Italia e con quello di Mantova rappresentano gli unici due gruppi presenti in Italia. Tra gli eventi promossi va ricordato il raduno dello scorso 3 giugno a Taormina che ha visto la presenza di circa 30 vetture provenienti da tutta la Sicilia e la partecipazione straordinaria in veste di madrina dell'attrice Maria Grazia Cucinotta.