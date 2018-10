Teatro Vittorio Emanuele: 16, 18 e 20 novembre "La Traviata" di Giuseppe Verdi

L’opera era stata rinviata alla fine della scorsa stagione. Validi gli abbonamenti ed i biglietti acquistati per le date del 4, 6 e 8 maggio. L'opera sarà diretta dal M° Carlo Palleschi, regia di Carlo Antonio De Lucia, Elvira Fatykhova la protagonista.

“La Traviata" sarà a novembre. È stata resa nota la data in cui verrà recuperata l’opera lirica rinviata alcuni mesi fa per cause di forza maggiore e che fa parte dell’abbonamento della stagione di musica 2017-2018.

L'attesissima opera di Giuseppe Verdi, sarà rappresentata al Teatro Vittorio Emanuele il 16, 18 e 20 novembre con un cast di prim'ordine. Sul podio il maestro dalla carriera internazionale Carlo Palleschi, la regia è affidata a Carlo Antonio De Lucia; nella compagnia di canto spiccano i nomi del soprano Elvira Fatykhova (Violetta), del tenore Giuseppe Altomare (Giorgio Germont) e Roberto Iuliano (Alfredo Germont).

TEATRO VITTORIO EMANUELE

VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018 ore 21.00 (Turno A)

DOMENICA 18 NOVEMBRE ore 17.30 (Turno B)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE ore 21.00 (FUORI ABBONAMENTO)

Prezzi: platea e primo palchi euro 45 (over65 euro 36, under35 euro 31,50), prima galleria e II ordine palchi euro 30 (over65 euro 24, under35 euro 21), seconda galleria euro 15 (over65 euro 12, under35 euro 10,50).

Riduzione straordinaria per la recita di martedì 20 novembre in II Galleria con biglietto unico a 5 euro.