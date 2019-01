Torna L'Altra Messina, la città positiva: questa sera in onda la prima puntata

Dopo il successo della prima stagione, è tutto pronto per il ritorno de “L’Altra Messina, la città positiva”. La trasmissione riparte questa sera e andrà in onda tutti i giovedì alle 21 su Tempostretto.it e su Tremedia, canale 112 del digitale terrestre.

L’Altra Messina torna con il suo carico di positività, per ricominciare a raccontare la città sotto una luce diversa. Solidarietà, generosità, altruismo, coraggio, eroismo, amore, successo, riscatto, sono questi gli ingredienti delle storie che ogni settimana racconteremo dagli studi allestiti nell’auditorium dell’Istituto Collereale.

Conducono il programma Anthony Greco e Daniela Conti, il supporto giornalistico con servizi e interviste è a cura di Francesca Stornante dalla redazione di Tempostretto, in studio l’architetto storico Nino Principato e la psicologa Ilenia Coletti. Dietro le telecamere PVK di Antonio Grasso, la regia è di Francesco Salvo.

Tante le novità di quest’anno e tantissime le sorprese. Ci sarà "La Macchina della verità", rubrica che ogni settimana inchioderà un personaggio pubblico della città sulla sedia della verità per essere sottoposto al fuoco incrociato di domande di un giornalista che sarà diverso ogni volta. E sarà il giudizio insindacabile del pubblico, attraverso Facebook, a decretare se l’ospite dice la verità o sta mentendo. L’architetto storico Nino Principato porta invece un pizzico di mistero e paura con “Messina Mistery”, un viaggio tra storie, credenze, leggende che parlano di fantasmi e occulto in città. Francesca Stornante racconterà invece le storie dei messinesi “Oltrestretto”, coloro che hanno fatto la valigia per affermarsi lontano da Messina, ma per capire dai loro occhi e dalla loro visione cosa manca alla città e come la vorrebbero per decidere di tornare. Ci sarà anche “Amala”, ogni settimana un’intervista condotta da Daniela Conti sul senso più puro e nobile dell’amore verso la città.

Non perdetevi dunque l’appuntamento con L’Altra Messina, la città positiva. Questa sera e tutti i giovedì in onda alle 21, contemporaneamente su Tempostretto.it, sulle pagine Facebook di Tempostretto e in tv su Tremedia, canale 112, (in replica il sabato sera alle 21). Durante la settimana poi Tempostretto selezionerà i momenti più significativi della trasmissione per raccontare in pillole le storie de “L’Altra Messina”.

Seguiteci anche su Facebook, alla pagina “L’Altra Messina, la città positiva” e soprattutto segnalateci storie che secondo voi meritano di essere raccontate o temi di cui vorrete sentire parlare.

Potete inviare una mail all’indirizzo laltramessina@fincentrale.itoppure raggiungerci tramite Whatsapp semplicemente utilizzando le segnalazioni whatsapp di Tempostretto al numero 366 87 26 275.